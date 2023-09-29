ربيقة يعزي في وفاة المجاهدة وردية موساوي

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لعائلة المجاهدة الراحلة وردية موساوي، وأرملة الشهيد أورابح عبد القادر.

وجاء في تعزية الوزير التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره. تلقيت نبأ وفاة المجاهدة وردية موساوي، وأرملة الشهيد أورابح عبد القادر”.

مضيفا “ولا يسعني في هذا الرزء الجلل، إلاّ أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة وكل رفيقاتها المجاهدات ورفاقها المجاهدين. بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر ووافر السلوان، وأن يتغمدها المولى بستائر رحمته ويحفّها بمغفرته ويسكنها فسيح الجنان مع رفاقها الشهداء والصدّيقين والصالحين من أهل البرّ والإحسان”.

وقال ربيقة “الراحلة التي عانت من ويلات الظلم الاستعماري على غرار حرائر الجزائر التي كابدن المحن وتلقت مختلف أصناف التعذيب في مراكز الاعتقال والموت، وكانت للمرحومة بطولات مشهودة في الولاية الثالثة التاريخية ستظل الاجيال تذكرها بعزة وشرف”.