ربيقة يعزي في وفاة المجاهدين عبد الرحمن بواب وقاسم خالد

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي، لعائلتي المجاهدين عبدالرحمن بواب عضو جيش التحرير الوطني، والمجاهد المرحوم قاسم خالد عضو المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين، اللذين وافتهما المنية.

وجاء في تعزية الوزير ʺببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة كل من المجاهد المرحوم عبدالرحمن بواب عضو جيش التحرير الوطني. والمجاهد المرحوم قاسم خالد عضو المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين، رحمات الله عليهما. ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا ان اسأل الله العظيم. ان يرحمهما برحمته التي وسعت كل شيء ويلهم أهلهم وذويهم ورفاقهم في الجهاد والكفاح. جميل الصبر والسلوان والاحتساب إلى الله ويسكنهما فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاʺ.

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