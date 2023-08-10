ربيقة يعزي في وفاة المجاهد أحمد بعلوج

قدم وزير المجاهدين العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد الفذ أحمد بعلوج رحمه الله.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي فايسبوك “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الرمز عمي أمحمد بعلوج. سليل أسرة الشهداء والمجاهدين، ومن الرعيل الأول لجيش التحرير الوطني، وأحد الأبطال الأشاوس لمعركة الجرف الكبرى 22 سبتمبر 1955. والذي تشهد له تلك الربوع المجاهدة بالمنطقة السادسة بالولاية التاريخية الأولى بصلابته ورباطة جأشه وشجاعته النادرة في كل المعارك التي استبسل فيها ورفاق دربه الشهداء والمجاهدين”.

مضيفا “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل، إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه المجاهدات والمجاهدين. بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان، وأن يتغمده برحمته ويحفّه بمغفرته ويسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.