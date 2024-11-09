ربيقة يعزي في وفاة المجاهد ايلو بن محمود ڨمامة

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد الحاج ايلو بن محمود ڨمامة المعروف (للو اڨ محمود) عضو جيش التحرير، الذي وافته المنية.

وكتب الوزير عبر صفحته الخاصة على موقع فايسبوك “ببالغ الحزن و الاسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الحاج ايلو. بن محمود ڨمامة المعروف (للو اڨ محمود) عضو جيش التحرير بقاعدة التدريب بتاهارت (الجبهة الجنوبية جبهة مالي 1960 1962). ببلدية ابلسة ولاية تمنغست، حفيد قائد المقاومة الشعبية بالاهڨار ايمغي ڨمامة”.

وأضاف “أمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلا ان أتقدم إلى عائلته الكريمة واهلنا في ابالسة وتمنراست وكل رفاقه بالجهاد والكفاح باحر التعازي وخالص المواساة راجيا من الله عز وجل أن يدخله جناته مع رفاقه الشهداء ويلهمنا جميل الصبر والسلوان”.

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