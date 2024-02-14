ربيقة يعزي في وفاة المجاهد بلهتهات بن موسى

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد بلهتهات بن موسى، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وجاء في تعزية الوزير “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ ارتقاء روح الفقيد المجاهد بلهتهات بن موسى، ضابط جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة التاريخية”.

وأضاف الوزير “ولا يسعني في هذا الرزء الجلل بفقدان مجاهد التحرير والبناء والتشييد. إلاّ أن أرفع أكفّ الضراعة مبتهلاً إلى العليّ القدير أن يتغمده برحمته الواسعة. ويرزقه جنات الخلد والرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه دربه في الكفاح جميل الصبر ووافر السلوان”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور