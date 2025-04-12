ربيقة يعزي في وفاة المجاهد بوادو بوزيان

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد بوادو بوزيان، الذي وافته المنية.

وجاء في تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد بوادو بوزيان رحمات الله تعالى عليه: مضيفا “لا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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