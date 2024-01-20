ربيقة يعزي في وفاة المجاهد بودواية أحمد بن بوحوص

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد بودواية أحمد بن بوحوص، الذي وافته المنية.

وقال ربيقة في تعزيته “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ انتقال المجاهد بودواية أحمد بن بوحوص، إلى رحمة الله عز وجل”.

وأضاف الوزير “وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه في الكفاح وأسرته الكبيرة في فقارة الزوى وعين صالح، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان، رحم الله فقيدنا العزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان وأثابه عن سابغ أفضاله التي تركها للأجيال نبراساً تضيء لها معالم الطريق لتهتدي على نهجها لخدمة الوطن والتضحية في سبيله”.

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