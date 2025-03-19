ربيقة يعزي في وفاة المجاهد حسين زهوان

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأربعاء، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد الراحل حسين زهوان عضو جيش التحرير الوطني.

وجاء في نص تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد حسين زهوان عضو جيش التحرير الوطني. رحمات الله تعالى عليه”.

وأضاف ” ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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