ربيقة يعزي في وفاة المجاهد سديرة الطيب عضو جيش التحرير الوطني

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد الفقيد سديرة الطيب عضو جيش التحرير الوطني.

وجاء في نص تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد سديرة الطيب عضو جيش التحرير الوطني رحمات الله تعالى عليه.”

وأضاف الوزير “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.” “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون” .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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