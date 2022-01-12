ربيقة يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد

قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 سنة .

وقال الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:”ان لله وإنا إليه راجعون.. انتقل اليوم، إلى رحمة الله تعالى، آخر عضو من أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية الذين حدّدوا مصير الشعب الجزائري وصنعوا تاريخ الجزائر المعاصر ووضعوا حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى.”

قبل أن يضيف ربيقة:”المجاهد الرمز عثمان بلوزداد، عليه رحمة الله، من الرجال الذين آلوا على أنفسهم أن يطوّعوا التاريخ حين أدركوا بوعيهم وبصيرتهم أن الاستعمار لايمكن أن يظلّ جاثما بكلكله على أرض الجزائر الشامخة، فجعل سي عثمان من حياته ورفاق ودربه مشروعا للتحرّر من أغلال المستعمر.”

وواصل ذات المتحدث: “يرحل عنا الرمز سي عثمان الذي نذر نفسه ونفيسه فداءً للوطن.. ستظل قيمه ماثلة نستمدّ منها معاني القوة والسمو، وسيبقى للأجيال مبعث الفخر والاعتزاز.”

واختتم الوزير قائلا:”وإذ نعزي أنفسنا وأهله وذويه ورفاقه في الجهاد، فإنني أسأل الله جلت قدرته أن يجعله ممن غشيهم برحمته ويلحقه بالصديقين ورفاقه الشهداء وحسن أولائك رفيقا.”

“فطوبى له وحسن مئاب.. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح الجنان”