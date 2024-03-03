ربيقة يعزي في وفاة المجاهد قرام عمار

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد الراحل قرام عمار، عضو جيش التحرير الوطني.

وقال ربيقة في تعزيته “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد المرحوم قرام عمار، عضو جيش التحرير الوطني. رحمة الله عليه”.

مضيفا “ولا يسعني في هذا الرزء الجلل بفقدان بطل من أبطال الثورة التحريرية المجيدة، إلاّ أن أتوجه إلى عائلته ورفاق دربه بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويرزقه جنات الخلد والرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه دربه في الكفاح جميل الصبر ووافر السلوان”.

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