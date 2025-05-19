ربيقة يعزي في وفاة المجاهد قرة بن قانة

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي إلى عائلة المجاهد قرة بن قانة المدعو سي عبد الوهاب، الذي انتقل إلى رحمة الله.

وجاء في نص تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد قرة بن قانة المدعو سي عبد الوهاب. تغمده الله برحمته الواسعة”.

مضيفا “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور