ربيقة يعزي في وفاة المجاهد لعقاب الربعي

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، بتعازيه لعائلة المجاهد الفقيد لعقاب الربعي المدعو مروان عضو جيش التحرير الوطني.

وجاء في نص التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد لعقاب الربعي المدعو مروان عضو جيش التحرير الوطني. ومن الرعيل الأول للثورة التحريرية المباركة رحمات الله تعالى عليه”.

وأضاف الوزير “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وتابع الوزير “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.

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