ربيقة يعزي في وفاة المجاهد محمود غبرور

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة المجاهد محمود غبرور عضو جيش التحرير الوطني، الذي وافته المنية.

وجاء في نص تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد محمود غبرور عضو جيش التحرير الوطني. ومن الرعيل الأول للثورة التحريرية المباركة رحمات الله تعالى عليه”.

مضيفا ” ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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