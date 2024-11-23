ربيقة يعزي في وفاة المجاهد مسوس سعادة

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد مسوس سعادة الذي وافته المنية.

وجاء في تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني. المرحوم مسوس سعادة، تغمده الله برحمته الواسعة. الفقيد من الذين ساهموا في معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال بتقلده عدة وظائف عليا في الدولة ومن خلال كتاباته الغزيرة في عدة مجالات”.

مضيفا ” ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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