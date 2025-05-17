ربيقة يعزي في وفاة المجاهد مواسة سماتي

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد الفقيد مواسة سماتي عضو جيش التحرير الوطني، الذي وافته المنية.

وجاء في نص التعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد مواسة سماتي. عضو جيش التحرير الوطني رحمات الله تعالى عليه”.

واضاف “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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