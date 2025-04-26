ربيقة يعزي في وفاة المجاهد هواري محمد مهندس المتفجرات 

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد المرحوم هواري محمد المدعو العميشي، الذي وافته المنية.

وجاء في نص تعزية الوزير “بأسى وحزن عميقين تلقيت نبأ وفاة المجاهد المرحوم هواري محمد المدعو العميشي. مهندس المتفجرات إبان الثورة التحريرية بقلب الولاية التاريخية الرابعة تغمده الله برحمته الواسعة”.

وأضاف “إذ أتوجه إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الكفاح، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، فإنني أسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله جميل الصبر وراسخ الثبات”.

الراحل من مواليد 19 فيفري 1926 بمنطقة العمش في أولاد هلال، (جنوب المدية) التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1954 بعمر 28 عام، حيث كان مكلفا بوضع الألغام لجنود الجيش الفرنسي، شارك في عدة معارك أهمها معركة ولاد بن عزيز باولاد سهيل باولاد عنتر والتي لاقى خلالها 102 من جنود المستعمر مصرعهم.

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