ربيقة يعزي في وفاة المكلف بمكتب التشريفات لدى وزارة المجاهدين

قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه، في وفاة، مراد نعمان، المكلف بمكتب التشريفات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقال وزير المجاهدين “نفقد فيه إطاراً كفؤاً يشهد له كل من عرفه بحسن الخلق وطيبة النفس والتفاني والإخلاص في العمل”.

وتابع “وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلاّ أن أتقدم باسمي الخاص وباسم كل إطارات وموظفي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إلى عائلته الكريمة وكل زملائه بأخلص التعازي وأصدق المواساة. سائلا الله أن يلهمنا جميعا وأهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان”.