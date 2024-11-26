ربيقة يعزي في وفاة زوجة المجاهد عبد القادر بوروبي ووالدة الشيخ شمس الدين

انتقلت إلى رحمة الله الحاجة فاطمة الزهراء مولاوي، زوجة المجاهد عبد القادر بوروبي، المدعو السي المختار، ووالدة الشيخ شمس الدين بوروبي.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، انتقل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، إثر هذا المصاب. إلى بيت عائلة الفقيدة بحي محمد بلوزداد لتقديم واجب التعزية.

و تقدّم الوزير، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحومة والأسرة الثورية. راجياً من المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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