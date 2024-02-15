ربيقة يعزي في وفاة شقيق وزير الداخلية

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على إثر وفاة شقيقه.

وجاء في تعزية ربيقة “أتقدم بخالص العزاء لأخي وزميلي إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. على إثر وفاة شقيقه، سائلا العلي القدير أن يتقبله مع الصالحين ويسكنه فسيح جناته. ويلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان”.

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