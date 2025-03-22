ربيقة يُستقبل من طرف رئيسة جمهورية ناميبيا

حظي وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بمقابلة رئيسة جمهورية ناميبيا، نوتمبو ناندي ندايتوا، بالقصر الرئاسي بالعاصمة ويندهوك، وذلك بعد مراسم التنصيب.

وحسب وزارة المجاهدين، تم استقبال الوزير العيد ربيقة من قبل رئيسة جمهورية ناميبيا، نوتمبو ناندي ندايتوا. بالقصر الرئاسي بالعاصمة ويندهوك، وذلك بعد مراسم التنصيب التي جرت يوم أمس الجمعة 21 مارس 2025. تزامنًا مع احتفال ناميبيا بالذكرى الخامسة والثلاثين لعيد الاستقلال.

جدير بالذكر أن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة ، حضر المراسم، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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