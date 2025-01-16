ربيقة يُسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس الموزمبيق

سلّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم، رسالةً خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى رئيس الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو.

واستُقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له، من طرف رئيس الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس جمهورية الموزمبيق عن عميق تقديره لإيفاد رئيس الجمهورية، ممثلاً عنه للمشاركة في مراسم تنصيبه التي كانت أمس الأربعاء.

وإعتبر دانيال فرانسيسكو شابو أن ذلك يعكس جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

كما عبّر شابو عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي للارتقاء به إلى مستوى مؤهلات البلدين ونوعية العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وجمهورية الموزمبيق.

اللقاء كان سانحةً لاستذكار محطات تاريخية تجمع الشعبين اللذين كافحا من أجل الحرية والاستقلال. وكذا الدعم والمساندة التي قدّمتها الجزائر لحركة تحرير موزمبيق “فريليمو”.

وكان اللقاء فرصة للتأكيد على الإرادة الراسخة لتعزيز التعاون وترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية الموزمبيق في شتى المجالات.