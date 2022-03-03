ربيقة يُعزي في وفاة المجاهد سي أحمد التابلاطي
توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.
وفي هذا السياق قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة المجاهد
ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.
وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.
وأضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات
والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.
وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة،
راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.
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ربيقة: رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز العمل النقابي
كما أكد وزير المجاهدين العيد ربيقة اليوم الخميس، أن تعزيز العمل النقابي من اهداف برنامج رئيس الجمهورية و ترجمة آمل الذين نذرو انفسهم للوطن.
واعتبر ربيقة في كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس UGTA، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أدّى دوره الكامل بفضل تضحياته.
وأضاف أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد الذي يهدف الى تحسين الظروف الاقتصادية وتعميق الديمقراطية
من خلال تعزيز العمل النقابي لترجمة آمل الذين نذرو انفسهم للوطن.
كما تتزامن هذه الذكرى مع ذكرى تأميم المحروقات لتستلهم الاجيال.
وزير المجاهدين: الاهتمام بالتاريخ الوطني واجب مقدس
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن الاهتمام بالتاريخ الوطني واجب مقدس لا يقبل أية مساومة.
و في هذا السياق قال ربيقة في تصريح لوأج بمناسبة احياء الذكرى الـ 33 لليوم الوطني للشهيد، بأن “الإهتمام بتاريخنا في هذا الظرف بالذات واجب وطني مقدس لا يقبل أية مساومة.”
كما أوضح الوزير أن هذا الاهتمام يأتي لأجل صيانة الشخصية الوطنية و تحصين الأجيال بالوعي التاريخي و ضمان استمرارية التواصل بين الأجيال.