ربيقة يُعزي في وفاة المجاهد سي أحمد التابلاطي

توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.

وفي هذا السياق قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة المجاهد

ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.

وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.

وأضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات

والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.

وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة،

راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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