ربيقة يُعزي في وفاة المجاهد عجروم محمد

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة المجاهد عجروم محمد الذي وافته المنية.

وجاء في تعزية الوزير “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ ارتقاء روح الفقيد المجاهد عجروم محمد. إلى بارئها رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه”.

وأضاف الوزير “وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه في الجهاد والكفاح. بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره في جنات الخلد رفقة النبيين والشهداء والصالحين ويلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان”.

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