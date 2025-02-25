ربيقة يجري عدة لقاءات مع وزراء ومسؤولين في نيكاراغوا

أجرى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الذي شارك، بتكليف من رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب القائد الأعلى للجيش، والقائد العام للشرطة بنيكاراغوا، في ماناغوا، عدة لقاءات مع وزراء ومسؤولين في جمهورية نيكاراغوا، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وجاء في البيان “بتكليف من رئيس الجمهورية، ممثلا للجزائر، للمشاركة في مراسم تنصيب القائد الأعلى للجيش، والقائد العام للشرطة بنيكاراغوا، كان لوزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة، لقاءات مع كل من رئيس الجمعية الوطنية النيكاراغوية، الدكتور غوستافو بوراس كورتيس، الذي كان مرفوقا برئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية للصداقة بين الجزائر ونيكاراغوا، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية نيكارغوا، السيد فالدراك لودفيج جانتشكي ويتاكر، ووزيرة الداخلية السيدة ماريا أميليا كورنيل كينلوش”.

اللقاءات -يضيف البيان- كانت فرصة للتذكير بالعلاقات التاريخية التقليدية والصداقة والتضامن التي تربط البلدين، ومن شأنها “تعزيز وتوسيع أفق التعاون المشترك بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجزائري والنيكاراغواياني”.

كما كانت هذه اللقاءات سانحةً لاستعراض وتثمين الحركية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية بعد فتح سفارتين بكل من ماناغوا والجزائر، خلال سنة 2024. تجسيدا لقرار قائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ورئيس جمهورية نيكاراغوا دانيال أورتيغا، والرئيسة المشاركة روساريو موريو، بما يعزز التعاون بين البلدين والشعبين.

وسمحت هذه اللقاءات أيضاً، بالتطرق إلى “المواقف الثابتة للجزائر ونيكاراغوا في دعم القضايا العادلة في العالم”. على غرار كفاح الشعبين الشقيقين في فلسطين والصحراء الغربية من أجل الحرية وتقرير المصير.

وحضر هذه اللقاءات، إلى جانب الوزير، كل من علي منقلاتي، السفير والمفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيكاراغوا. والمفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة، حاج سعيد أرزقي. وفقا للبيان.