ربيقة يجري مباحثات مع وزراء ومسؤولي منظمات دولية ببرلين 

أجرى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مباحثات ببرلين، على هامش مشاركته رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، بتكليفٍ من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في فعاليات القمة العالمية للإعاقة 2025.

وانعقدت هذه الفعاليات ببرلين يومي 2 و3 أفريل، برئاسةٍ مشتركة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، مع عدة وزراء ومسؤولي منظمات دولية.

وحسب بيانٍ للوزارة، تباحث ربيقة مع كل من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، بثينة بنت علي الجبر النعيمي، ووزير الشؤون الاجتماعية بجمهورية تونس، عصام الأحمر، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، وفاء أبوبكر الكيلاني. وكذا وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، سماح عبد الرحيم حسين حمد، ومع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، ماهينور أوزدمير.

وتم التطرق للعلاقات التاريخية بهذه الدول الشقيقة، وكذا لعلاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب. من أجل تعزيز التكفل بفئة ذوي الهمم ومرافقتها لإدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإسهامها في التنمية المستدامة.

كما التقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بممثلي منظمات إقليمية ودولية. على غرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غيبريسوس. والمسؤول العالمي عن الإعاقة والتنمية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، غوبال ميترا، ونائب رئيس الجامعة العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة.