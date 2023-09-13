ربيڨة يزور المجاهدة جميلة بوحيرد بالمستشفى

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، بزيارة تفقدية لأيقونة الثورة التحريرية المظفرة، المجاهدة جميلة بوحيرد والتي تتواجد بالمستشفى.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء: “وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيڨة في زيارة تفقدية لأيقونة الثورة التحريرية المظفرة، ورمز النضال والتحدي والصمود، المجاهدة جميلة بوحيرد.

وجاءت هذه الزيارة، للاطمئنان على صحة المجاهدة التي تتلقى العلاج بالمستشفى.

وقدم الوزير للمجاهدة، تمنياته ودعائه الله عزو جل أن يلبسها حلل الشفاء والعافية، مؤكدا متابعته الشخصية لوضعها الصحي. متمنيا أن يطيل الله في عمرها وأعمار كل مجاهداتنا و مجاهدينا الأخيار.