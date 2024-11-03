ربيڨة يستقبل ابنة الرئيس الغاني الأسبق كوامي نكروما

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، بمقر الوزارة “سامية يابا كريستينا نكروما”، ابنة صديق الثورة الجزائرية، الرئيس الغاني الأسبق كوامي نكروما.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه في اطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة. استقبل وزير المجاهدين “سامية يابا كريستينا نكروما”، ابنة صديق الثورة الجزائرية. الرئيس الغاني الأسبق كوامي نكروما، التي هنأت الشعب الجزائري بهذه المناسبة.

وخلال هذا اللقاء تم استحضار مآثر والدها المناضل والزعيم الافريقي الذي آمن بالقضية الجزائرية ودعمها. حيث اعترف الرئيس الأول لجمهورية غانا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حال تأسيسها في 1958، حسب البيان نفسه.

من جهتها، ثمّنت الضيفة الانجازات التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

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