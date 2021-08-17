ربيڨة يستقبل الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، اليوم الثلاثاء، الامين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني.

وقد افتتح اللقاء بقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الحرائق التي نشبت بمختلف ولايات الوطن. ليتم بعد ذلك مناقشة مجموعة من الاشغالات المتعلقة بالتكفل الصحي والاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق واهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وضمان تبليغها للاجيال الناشئة.