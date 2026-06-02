ربّ أسرة يُهدد جاره بالقتل لتعرّض طفله القاصر إلى الضرب ببرج الكيفان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة، في حق المتهم “ط.ح” لمتابعته بجنحة السب والتهديد التي راح ضحيتها “ع.ي”، لتعرضه إلى التهديد بالقتل بعد مشاجرة عنيفة مع ابن المتهم طفل قاصر في وقت سابق.

وتبيّن من خلال مجريات المحاكمة أن القضية تعود وقائعها إلى خلاف سابق أين تعرّض ابن المتهم الحالي إلى الضرب المبرح. من طرف جاره شهر سبتمبر 2025، وهو أخ الضحية في قضية الحال بسبب مبلغ مالي اختفى من محل يعمل به.

وبعد مضي أسابيع وقعت مناوشات كلامية بين أطراف القضية، فقام الضحية “ع.يعقوب” برفع دعوى قضائية أمام محكمة الحال، ومتابعة المتهم.

من جهته أنكر المتهم ” طالب.ح” التهمة المنسوبة إليه، موضحا للمحكمة أن الضحية بحد ذاته هو من تعدى على ابنه القاصر بالضرب المبرح. أمام فندق بمدينة برج الكيفان، فتعرض إلى كسر.

الدفاع أكد من جانبه أن موكله لم يهدد الضحية، كما أن الملف خال من أي دليل أو شهود يؤكدون إدعاءاته. ملتمسا تبرئة ساحة موله من الجرم المنسوب إليه، وأمام تمسك المتهم بإلإنكار قررت المحكمة النطق ببرائته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور