رب أسرة مهدد بالحبس ضبط متلبسا بتهريب 14200 دولار عبر المطار

أوقفت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين مسافر وهو بصدد السّفر إلى دولة تركيا. متلبسا بتهريب مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة، تم ضبطها في حقيبة يدوية مخبّأة بإحكام بين أمتعته.

وكللت العملية بحجز 7600 أورو و 14200 دولار فتم تحرير محضر وتحويل الموقوف للتحقيق الابتدائي.

وتوبع المتهم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة مخالفة التشريع. والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج.

واعترف بأن المبلغ الذي ضبط بين أمتعته جلبه معه في الحقيبة عم طريق الخطأ لتشابه الحقائب التي يحوزها في منزله.

من جهته دفاع المتهم أكد أن موكله غير مسبوق ومتعود على السفر إلى الخارج، ولأول مرة يتم توقيفه ومحاكمته ملتمسا استرداد المبلغ المحجوز وافادته بالبراءة، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف مبلغ المخالفة.