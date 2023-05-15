رب أسرة مهدد بـ7 سنوات سجنا نافذا لسرقته قارب نزهة بالعاصمة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا. وغرامة مالية قدرها مليون دج، في حق المتهم الموقوف “ب.ع”. لتورطه في جربمة سرقة قارب يقدر سعره بـ200مليون. لانتمائه لعصابة ” يقودها المكنى ” حميطة “. وشريكه “مطلوعة”.

وتمت السرقة من مسكن بمدينة القبة في جنح الظلام باستعمال شاحنة التي تعمد الجناة اخفاء رقمها التسلسلي بكيس أسود للتمويه .

كما تمكن الجناة من اخفاء المحرك في مسكن احد المتهمين بالرغاية ليتكفل ببيعه لأحد الأشخاص بباب الوادي. مقابل مبلغ 60 مليون ثم تقاسموا المال فيما بينهم. حيث تسلم كل واحد منهم مبالغ ما بين 10 و 15 مليون سنتيم.

بتاريخ 20 جانفي 2022 في حدود الساعة الثامنة و10 صباحا تقدم إلى مقر الأمن الحضري السادس بحي المنظر الجميل بالقبة. تقدم الضحية ” ق.عبد الوهاب” للتبيلغ عن تعرض محرك قارب نزهة كبير الحجم للسرقة. من قبل مجهول يقدر سعره بحوالي 200 مليون سنتيم.

وباستغلال كاميرات المراقبة المنصبة بالمكان تبين أن شاحنة من نوع “dfsk” بيضاء اللون. لوحة الترقيم الأمامية الخاصة بها كانت مغطاة بكيس بلاستيكي اسود اللون. اتجهت بعدها الطريق السريع بالدار البيضاء. هي ملك للمتهم الحالي “ب.ا” المقيم بالرغاية.

بتاريخ 28 جانفي تم توقيف سائق الشاحنة محل الجريمة على متنها ” ك.م”، أين اعترف المشتبه فيه أن المركبة قام باستعمالها. بغرض السرقة هي ملك للمتهم “ب.ابراهيم” كما أن المتهمين “خ.ع”. المكنى ” مطلوعة” و” ب.أ”و ” ب.م” المكنى ” حميطة” هم من ارتكبوا السرقة. بعدها قاموا بنقل المحرك الى مدينة الرغاية واخفائه هناك.

كما أن المحرك محل السرقة تم بيعه لاحد الأشخاص بباب الوادي مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم وأن المدعو ” ب.م” هو من يعرفه. واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إيقاف ” ب.س” كما أسفرت العملية بعد تفتيش سكناه على العثور على غطاء المحرك كما اعترف بأنه خبأ المحرك في احد المستودعات بحي كيتاني بباب الوادي وبعدها تم سرقته عند تركه بالشاطئ.