رب أسرة يتحرش بجارته في رمضان ويعتدي على عائلة بـ”الساطور” و”البوشية”

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط أقصى العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو “ر.سيد علي” رب أسرة 57 عاما. لضلوعه في جريمة محاولة قتل عن سبق الإصرار والترصد، بغرض ازهاق روح جاره بالعمارة المدعو “ب.عبد العزيز”. بسبب خلاف بينهما، انطلق من نظرة وجهها المتهم الى زوجة أخ الضحية. لتتحول المشاجرة في لمح البصر الى مجزرة جماعية بالعمارة خلال شهر رمضان لعام 2022.

بحيث قام المتهم بالاعتداء على ضحيته بواسطة سكين من نوع “بوشية”. أما اشقاؤه الثلاث فاعتدى عليهم بواسطة “ساطور”. وهي الأسلحة البيضاء التي حجزها رجال الضبطية بعد توقيف الجاني بالاضافة الى خنجر .

كما كلف الاعتداء الضحية “عبد العزيز” عملية جراحية مستعجلة. لتعرضه لإصابات بليغة ألزمته المكوث في مستشفى بني مسوس، لمدة 15 يوما. منها 5 أيام بالعناية المركزة، إلى جانب عجز عن العمل مدته 45 يوما.

فيما تم تقديم الاسعافات الأولية لشقيقي الضحية كل من “ب.بلال”،”ب.أيوب” لتعرضهما لجروح بليغة. حيث كلفت ” ايوب” الى عملية جراحية هو الآخر.

الأحداث جرت في رمضان

وكشفت مجريات المحاكمة أن الوقائع شهدها حي سيدي يوسف ببني مسوس بيوم 22 ماي 2022. في حدود السابعة ونصف مساء. على مستوى العمارة التي يقطن فيها المتهم وجاره الضحية الذي يقيم في الطابق السفلي. بحيث وبعد مشاجرة عنيفة وقعت بالطابق العلوي الذي يقيم فيه المتهم. بسبب هذا الاخير وجه نظرة الى ضحيته بمدخل العمارة في حدود الساعة السادسة مساء. حين كان المتهم يهمّ بادخال دراجته النارية الى منزله. بينما كان الضحية برفقة زوجة شقيقه صاعدين إلى المنزل العائلي.

بحيث تدخل الجيران لفض المشاجرة، بعدما توجه الضحية الى منزل المتهم موجها له لكمات الى وجهه، تعبيرا عن غضبه. وحينها انصرف كل من المتهم والضحية إلى منزله.، غير أنه وبعد مضي ساعة من الزمن. خرج الضحية من مسكنه للتحدث في الهاتف في السطح المشترك للعمارة. وخلالها قام المتهم بمباغتته من الخلف ووجه له طعنة قوية بواسطة سكين من الججم الكبير من نوع “بوشية”. على مستوى الجهة اليسرى من البطن، أسقطته أرضا. وفي تلك اللحظة تدخل شقيق الضحية “ب.بلال” الذي أسرع لنقل شقيقه المصاب الى المستشفى.

وبالمقابل خضع المجنى عليه “عبد العزيز” إلى عملية جراحية مستعجلة عن طريق فتح بطنه لإخراج الهواء. كما تضرر البنكرياس، والمعدة والرئة الزمت الأطباء احداث ثقوب في البطن لإخراج الفضلات. مع عجز طبي استفاد منه الضحية مدته 45 يوما. أما بالنسبة لشقيقي الضحية “بلال” و”أيوب” فبعد عودتهما من المستشفى. تعرض هما أيضا الى محاولة القتل من طرف الجاني، بواسطة ساطور، مما تسبب في اصابتهما بجروح مختلفة.

من جهته المتهم “ر.سيد علي” اعترف أمام محكمة الجنايات خلال محاكمته على ضحيته ” عبد العزيز”، بواسطة سكين مطبخ. نافيا استعماله ساطور أو خنجر، وهذا بعد استفزازه عند مدخل العمارة أين كان بصدد إدخال دراجته النارية. ثم الاعتداء عليه بلكمات أمام باب منزله أمام زوجته وابنه.