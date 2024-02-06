رب أسرة يحاول قتل أرملة شقيقه وأطفالها

تعرضت سيدة أرملة وأطفالها الى محاولة قتل من طرف شقيق زوجها ” المتوفي” بداخل مسكنها العائلي. الكائن بمدينة الأبيار بالعاصمة، عن طريق مباغتتها. ورشقها بواقي الصدمات الخاص بالمركبات وغطاء المحرك من مكان عالٍ أعلى سطح منزله ورمي المزهريات بغرض التخلص منها نهائيا.

ولم يكتف المتهم عند هذا الحد بل راح يهدد علنا قتل العائلة بأكملها “زوجة شقيقه وأطفالها”. بطريقة غريبة جعلت أفراد العائلة يعيشون حالة هلع وخوف شديدين خشية وقوع أي جريمة في غفلة منهم.

وفي تفاصيل قضية الحال التي أجلتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء. فإن الاتهام وجه إلى المتهم غير الموقوف المدعو “ش.سعيد” متقاعد. وتمت متابعته بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

كما انطلقت الوقائع في أعقاب شكوى تقدمت بها الضحية المسماة “سعاد.ت” بتاريخ 15 نوفمبر 2021،أمام مصالح أمن المقاطعة الإدارية ببوزريعة. مفادها أن شقيق زوجها المرحوم المدعو ” ش. سعيد” حاول قتلها عن طريق رشقها بواقي الصدمات. وغطاء محرك المركبات كانت متواجدة ضمن الخردوات.

وأضافت الشاكية أن المشتكى منه فاجئها في حدود الساعة العاشرة صباحا برمي الخردوات عليها وهي متواجدة وسط الفناء.

وصرح في اطار التحقيق شقيق المتهم المدعو ش.ابراهيم” أن شقيقه حقيقة قام برمي واقي الصدمات وغطاء المحرك على زوجة شقيقه المرحوم. وأطفالها كما أنه يقوم بتصرفات غريبة جدا بحيث سبق وأن هدد أفراد العائلة برمي المزهريات عليهم ونفس الوقائع اكدتها زوجة المتهم ” ز.و”.

ولدى توقيف المتهم ” ش.سعيد” اعترف في محضر سماعه بأنه قام برمي الخردوات أجسام صلبة. منها مزهريات المنزل على زوجة أخيه ولكن بحسن نية نافيا محاولته قتل العائلة أو تهديدهم بالقتل أو التعدي عليهم لفظا بالسب والشتم.

كما تبين في اطار التحقيق حسب ماخلصت اليه الخبرة العقلية والنفسية ان المتهم وقت ارتكابه الوقائع. لم يكن في حالة جنون ولم يظهر عليه حلال الفحص الطبي وجود اضطرابات ذهنية.