رب أسرة يحتجز أبناءه وزوجته 5 سنوات بمسكنه في عين الذهب بتيارت

بعد قصة الفتاة التي بقيت محبوسة بمسكن والدها لمدة تزيد عن سنة كاملة بحي واد الطلبة ببلدية تيارت. هاهي القصة تتكرر وبأكثر قساوة هذه المرة والتي كان حي 120 مسرحا لها ببلدية عين الذهب بتيارت.

وحسبما علمته “النهار” من مصادر مقربة، فقد تدخلت مصالح الأمن ليلة الأربعاء من أجل تحرير عائلة كاملة متكونة من الأم و4 أطفال كان والدهم يحتجزهم قرابة 5 سنوات كاملة.

تلفزيون “النهار” تقصى عن القضية بالبلدية المعنية ورغم التكتم الكبير إلا أن بعض المصادر أكدت أن هذا الشخص كان يحتجز زوجته وأبناءه في ظروف أقل ما يقال عنها أنها بعيدة كل البعد عن معنى الإنسانية. حيث عثر على هؤلاء الأطفال في ظروف سيئة وقاسية. تم من خلالها نقلهم مباشرة الى مستشفى يوسف دمرجي لتلقي الاسعافات اللازمة ووضعهم تحت الرقابة الصحية.

كما تم إقتياد الوالد للتحقيق معه في ملابسات هذه الحادثة التي تركت إستياءا لدى كل من سمع بها. وحسب البعض ممن روى هذه القضية فإن أحد اقارب المعني قد بلغ السلطات بوضعية هذه العائلة لتتدخل بعد مد وجزر في حقيقة ما يحدث. والذي تم اكتشافه لتصبح هذه القضية على كل لسان ومحط اهتمام الكثيرين. خاصة الصدمة التي وقعتها على سكان المنطقة. وكل من تناهى إلى اسماعه ظروف عيش تلك العائلة طيلة هذه السنوات. حيث كانت تعيش في عصور أخرى بسبب الغلق الإجباري الذي مارسه رب هذه العائلة في وقت يتواصل التحقيق للكشف عن ملابساتها الحقيقية.