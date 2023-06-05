رب أسرة يسرق البطاقات المغناطيسية للمواطنين من أجل علاج ابنه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 الف دج. في حق عصابة يقودها رب أسرة “اب لأربعة اطفال”. ينحدر من سوق اهراس، مختصة في السطو على أموال المواطنين بمراكز البريد بالعاصمة وولاية قالمة.

ويقوم المتهم “م.ع” 42 سنة بحفظ الرقم السري الخاص بالبطاقات المغناطيسية الخاصة بالمواطنين، خلال سحب أموالهم. ومن ثمة يوهمهم بابتلاع الصراف الآلي للبطاقة. وعندها يطلب منه الضحايا مساعدتهم.

وتمكن المتهم من سرقة 44 الف دج من حساب فتاة بعد سرقة البطاقة المغناطيسية من والدها “ش.ل”. من مركز بريد “سوريكال” بباب الزوار بتواطؤ شريكيه كل من “ج.أ”،” ب.م”.

القضية انطلقت بتاريخ 7 ماي 2023، في حدود الساعة الثانية ونصف زوالا، حين تقدم الضحية “ش.ل” للتبليغ عن سرقة بطاقته المغناطيسية.

وأضاف الشاكي أنه بتاريخ الوقائع توجه الى مركز البريد بحي 8 ماي 1945، وعند وصوله توجه الى جهاز السحب الآلي. حيث وجد أحد الأشخاص أمام الموزع،

كما طلب منه مساعدته في عملية السحب، هذا الاخير وبعدما شاهد الرقم السري. أوهمه أن الجهاز قد حجز بطاقته المغناطيسية، ليكتشف بعدها سطوه.

وتم استغلال كاميرات المراقبة بالمركز البريدي أين تبين أن السرقة تمت من طرف 3 أشخاص مجهولين.

وبتاريخ 24 ماي 2023، وردت معلومة لدى ذات المصالح مفادها، تواجد الشخص المشتكى منه رفقة شريكيه. يقومون بالترصد للضحايا بعين المكان، فتم توقيفهم تباعا.

واعترف المتهم الأول “م.ع” بأنه قام بسرقة البطاقة المغناطيسية من ضحيته العجوز. مصرحا أن العملية ساعده فيها أحد الأشخاص ببرج منايل. أما الثاني “ج.أ” فقد صرح بانه لم يكن على علم بقضية السرقة.

كما اعترف المتهم الثالث “ب.م” أنه استفاد من 10 آلاف دج من المبلغ المسلوب. كما اعترف باقترافه نفس الجرم.

واعترف المتهم الرئيسي “م.ع” بأنه يسرق ضحاياه بنفس الطريقة، بدافع الفقر المدقع. لدفع تكاليف علاج إبنه الذي يعاني من مرض مزمن، كلفه مبلغ 3 ملايير سنتيم.

كما تمسك باقي المتهمين بمشاركتهما عمليات السرقة لاموال المواطنين بمراكز البريد.