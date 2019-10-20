رب العائلة الذي أضرم النار في جسده موجود بغرفة العناية المركزة

قال مصدر مسؤول بمستشفى الدويرة غربي العاصمة، أن رب العائلة الذي حاول الانتحار بإضرام النار في جسده، ما يزال على قيد الحياة.

وأوضح المصدر أن الضحية يرقد في الوقت الراهن بغرفة العناية المركزة، في حالة صحية جد حرجة.

وأضاف نفس المصدر أن الوضع الصحي للضحية خالد بلجيلالي، جد خطرة، بسبب الحروق البليغة التي أصيب بها.

وكان الضحية قد أضرم النار في وقت سابق اليوم، بجسده، أمام مقر دائرة احمر العين بتيبازة.

وكان ذلك السلوك، بمثابة احتجاج من الضحية على عدم ورود اسمه ضمن قوائم المستفيدين من السكن.

وكانت عائلة بلجيلالي قد أعلنت زوال اليوم، تحت تأثير الصدمة، عن وفاة الضحية متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر متطابقة إن شرطيين تعرضا لحروق إثر محاولتهما إنقاذ رب العائلة.

وأوضحت المصادر أن أحد أعوان الأمن أصيب على مستوى الذراع اليمنى، فيما أصيب زميله بحروق على مستوى اليد اليسرى.