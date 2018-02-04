رب عائلة يبرم صفقات بيع “الهيروين” مع حراقة أفارقة ببرج الكيفان

ربط رب عائلة مدمن مخدرات، علاقة صداقة مع رعايا أفارقة مقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية، لأجل إبرام صفقات بيع بالسموم.

بمنطقة برج الكيفان، عن طريق تموينه بكميات متفاوتة من “الهيروين”، لأجل المتاجرة بها وتوزيعها في أحياء العاصمة.

وتمّ مداهمة منزل مستأجر محل إقامة الأفارقة المتهمين، بتاريخ 28 جوان 2016، بحي اسطنبول 3 ببرج الكيفان، إثرعملية ترصد محكمة.

وتمّ توقيف رعيين نيجريتين من جنس أنثى المدعوة ” مونافو جوليات كيماك” المكناة عائشة، وشريكها” ب، أحمد”.

ومكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المخدرات، منها 44.09 غ من الكوكايين، ومسحوق أبيض في غلاف بلاستيكي بوزن 5.20 غ.

إضافة إلى كمية أخرى بوزن 2.5 غ، وأدوية منها 10 علب من نوع ” إكسباندول”، يتم مزجها مع الكوكايين لمضاعفة الكمية.

فضلا عن مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة 600 أورو.

في حالة تلبس في برج الكيفان، إثر معلومات مؤكدة وردت مصالح الأمن في جوان 2016، أنه هذا الشخص يمتهن ترويج المخدرات.

كما مكّنت التحريات في7 جويلية 2017، من توقيف رعية ثالث شقيق “جوليات” بحي الدوم ببرج الكيفان، المدعو “مونافو ماريان”.

في منزله المستاجر بحي ” الدوم” ببرج الكيفان، فيما لاتزال شريكتهما “ديابي كي سيمان” المكناة “ع.فاطيمة”، في حالة فرار.

رفقة اثنين بينهما رعية مالي، ومكنت العملية الثانية من حجز كمية من المخدرات وجوازي سفر.

واعترف المتهمون الثلاث الذين تبيّن أنهم حراقة، تسللوا عبر الحدود البرية لعين أميناس، وتمنراست.

وأنهم يتاجرون في السموم، بعد جلبها من بلدانهم مالي والنيجر، كما أنهم يتعاطونها، ونفس التصريحات أكدها الجزائري “ب،كريم”.