رب عائلة يحاول الانتحار حرقا بالبنزين رفقة أبنائه وزوجته بسبب «مافيا العقار» !

قال إن أحد النافدين في خنشلة سلبه قطعة أرض بتواطؤ الإدارة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، ظهر أمس، من إحباط محاولة انتحار رب عائلة حرقا بالبنزين وقارورة غاز البوتان رفقة أبنائه الأربعة وزوجته، وسط طريق باتنة عند المخرج الغربي لمدينة خنشلة.

الحادثة بدأت عندما راح رب العائلة الذي لم يجد من طريقة للاحتجاج بها على قيام أحد النافذين في الإدارة بحرمانه من قطعته الأرضية الواقعة وسط تجزئات طريق زوي وتحويلها باسمه، لعجزه منذ سنوات عن بنائه نظرا لظروفه الاجتماعية القاهرة، سوى التهديد بالانتحار رفقة زوجته وأبنائه.

حيث راح المواطن يجلب معه قارورة غاز معبأة ويسكب البنزين على جسده، ثم راح يتوسط الطريق المؤدية إلى ولاية باتنة ويهدد بنسف نفسه وعائلته وسط دهول كل من حضر الحادثة.

كما علق المهدد بالانتحار أواني بلاستيكية ودلاء في أعناق أبنائه وزوجته، وسكب فيها كميات من البنزين وشرع في التهديد بإضرام النار فيهم.

وفيما هبّت جموع عفيرة من المواطنين والفضوليين إلى موقع الحادث، تدخلت مصالح الحماية المدنية، فيما قامت الشرطة بتطويق الموقع، قبل أن ينجح الجميع في إقناع رب العائلة المحتج بقبول الحوار والدخول في تفاوض مع ممثل الوالي ورئيسي الدائرة والبلدية.

على أساس تمكينه من حقه في تلك الأرض «المغتصبة»، أو تعويضه بقطعة أرض أخرى، مع فتح تحقيق في الإجراءات التي جرى بموجبها تحويل ملكية الأرض إلى شخص آخر.