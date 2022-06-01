رب عائلة يضرم النار في جسده أمام منزله في طريق “عين البيضاء” بخنشلة!

تدخل أفراد المركز المتقدم للحماية المدينة بخنشلة في ساعة متأخرة من عشية أول أمس، من أجل تقديم واجب المساعدة العاجلة لإنقاذ حياة شخص يبلغ من العمر أربعين سنة، أب لثلاثة أطفال.

وذلك مباشرة بعد تلقيهم إخطارا بإقدامه على محاولة الانتحار حرقا بالبنزين أمام مسكنه الكائن في طريق “عين البيضاء” عند المخرج الشمالي لمدينة خنشلة، وتمكن عدد من المواطنين من إخماد ألسنة اللهب التي نشبت في كامل جسده، قبل نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “أحمد بن بلة”، حيث تلقى العلاج الأولي وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي في ولاية باتنة، نظرا لحالته الصحية الحرجة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، فيما باشرت مصالح الشرطة القضائية من جهتها تحقيقاتها للكشف عن الأسباب والظروف التي أحاطت بهذا الحادث الأليم، أين تشير المعلومات الأولية من مصادر مقربة أن الضحية كان يعاني ظروفا اجتماعية قاهرة.

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تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدينة في خنشلة مدعومين بفرق الوحدات الثانوية في “قايس والحامة وتازقاغت” والمركز المتقدم بمدينة خنشلة، وعناصر مصالح الغابات وعمال المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، في الساعات الأولى من صباح أمس، من أجل إخماد حريق مفتعل وسط منطقة “واد بياج” على سفوح الجبال الغابية بقرية “عين ميمون” في بلدية “طامزة” غرب خنشلة، أين سجل إتلاف نحو 4 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط من دون تسجيل خسائر بشرية.

تسجيل ثاني حريق غابي في منطقة “عين ميمون” !

وقد تمكنت عناصر فرق التدخل من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد النيران والحيلولة دون امتدادها بفعل الرياح نحو المجمعات السكنية ومزارع الفلاحين من مختلف أنواع الأشجار المثمرة.

وهو الحريق الثاني من نوعه الذي تم تسجيله قبل حلول فصل الصيف بعد الحريق الذي نشب في منطقة “تابلبالت” بضواحي بلدية “تاوزيانت” عشية 21 ماي المنصرم، أعقبه إطلاق حملة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع محافظة الغابات والمصالح الأمنية ومديرية الأشغال العمومية، من أجل توعية المواطنين والفلاحين للوقاية من الحرائق الغابية والمحاصيل الزراعية، تخللتها توجيهات ونصائح، بالإضافة إلى توزيع مطويات توعوية للوقاية من الحرائق وكذا الأخطار الناجمة عن السباحة في البرك المائية والأحواض المائية.

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