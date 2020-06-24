رجاء الجداوي: “الله قادر على إحياء العظام وهي رميم”

قالت أميرة مختار، إبنة الفنانة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، إنّ والدتها مؤمنة بقضاء الله، ولديها ثقة كبيرة في إرادة المولى عز وجل.

وكشفت أميرة، أنها حينما تقول لوالدتها أن أمرا ليس فيه أمل، تجيبها بأن الله ليس عنده أمرا مستحيلا.

وكتبت إبنة الجداوي على صفحتها بفايسبوك: “لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل، تقولي متقوليش كده ولتعلمي يا أميره ربك قادر يحي العظام وهي رميم، دي ثقتها دايما فيك يارب”.

ولا تزال الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بمصلحة العناية المركزة بمستشفى العزل، ووضعها الصحي حرج، لأن فيروس كورونا أثّر على إحدى رئتيها، حسب موقع الفن.