رجاء الجداوي تؤجل طرح أغنية سعد لمجرد الجديدة

قبل ساعات من إطلاق أغنيتة الجديدة “عدى الكلام “، قرر المطرب سعد لمجرد تأجيل نزولها لعدة أيام احتراما لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوى.

وجاء التأجيل وفق ما ذكره “لمجرد” على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي التي نعى فيها وفاة الجداوى، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل موعد طرح الأغنية على أن يحدد قريبا موعد طرح جديد.

طالبا من متابعيه بالترحم على روح فنانة أسعدت جمهورها العربي ولقي خبر وفاتها اهتماما واسعا.

يذكر أن الأغنية التي لحنها عزيز الشافعي وكتبها أمير طعيمة يغنيها “لمجرد” باللهجة المصرية لأول مرة.

كان قد طرح البوستر الخاص بها وكذلك ديمو الأغنية على صفحتة بـ “إنستغرام”، وكان مقررا نزولها مساء اليوم الثلاثاء.