رجاء الجداوي في وضعية حرجة وإبنتها تطلب الدعاء لها

نفى مستشفى العزل في مصر، الذي تقيم فيه الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا، خبر وفاتها الذي إنتشر في الساعات الماضية.

وأكد المستشفى، أن الفنانة لا تزال في العناية المركزة موضوعة على جهاز التنفس الاختراقي.

وحسب موقع “ليالينا”، كشفت مصادر في مستشفى العزل، أن الجداوي مازالت في حالة حرجة، نظراً لاستمرار معاناتها من مشاكل التنفس ولا يمكنها الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي.

وأضاف ذات المصدر، أن الفنانة أصبحت الآن تعاني من مشكل كبير وهو تليف الرئتين، وأن حقنها بـ “بلازما المتعافين من الفيروس”، كان من الممكن أن يمنحها نتيجة أفضل، ولكنها لم تستجيب نظراً لظهور مشكلة التنفس.

وطلبت أميرة، إبنة رجاء الجداوي من الجميع أن يدعو لوالدتها وأن يرفع عنها البلاء وأن يشفيها.