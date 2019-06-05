رجاء الجداوي: “لهذا رفضت العمل مع وردة الجزائرية!”

كشفت الممثلة المصرية، “رجاء الجداوي”، عن سبب رفضها العمل مع الفنانة الراحلة “وردة الجزائرية”، في مسلسل “أوراق الورد”.

وأشارت “رجاء الجداوي”، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان”، إلى أنها كانت ستظهر في المسلسل، بدور الشريرة التي تعذّب طفلاً، لذلك رفضت الدور.

وأضافت الفنانة القديرة، أن هذا الدور أتى تزامناً مع حادث تعرضت له إبنتها في المدرسة، مما جعلها تصرّ على رفض هذا الدور.

وتحدثت الفنانة كذلك، في العديد من الأمور التي تخص حياتها الشخصية، منها مشوارها في عرض الأزياء، وإعتزالها هذا المجال بعد 24 عاماً.

أما عن حياتها قبل الشهرة، فأشارت إلى أنها عانت الكثير بسبب الفقر.

وذكرت أنها في يوم زفافها، لم يكن لديها فستان زفاف، ويوم عقد قرانها، استعارت ملابس، من الممثلة المصريّة “سهير البابلي”.