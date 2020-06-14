رجاء الجداوي من العناية المركزة: الحمد لله أنا راضية

كشفت أميرة، إبنة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها للعناية المركزة.

وقالت إبنة الجداوي، أن والدتها لا تزال بمصلحة العناية المركزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية، ودائما ما تمتم بكلمات الحمد لله والشكر لله.

وأكدت أميرة، أن والدتها تتحلى بالإيمان ويحذوها الأمل بالشفاء، وأنها دائما تردد 3 جمل داخل غرفة العناية المركزة وهي: “الحمد لله، ويارب ، وأنا راضية بما أنا فيه”.

وحسب موقع “اليوم السابع”، قالت أميرة إبنة رجاء الجداوي، أن حالة والدتها مازالت غير مستقرة داخل الرعاية، ومازالت تحت الجهاز التنفسي، ولكن روحها المعنوية مرتفعة.