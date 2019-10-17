رجاء مزيان تختار من بين 100 إمرأة الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم
أعلنت مبادرة “بي بي سي”، لأكثر 100 إمرأة تأثيرا وإلهاما في العالم، عن قائمتها لهذه السنة، والتي ضمت 17 إمرأة عربية، من بينهن الفنانة الجزائرية، رجاء مزيان.
وعبرت الفنانة الجزائرية، عن سعادتها وفخرها لدخولها هذه القائمة، عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.
وكتبت رجاء مزيان: “يشرفني أن أكون واحدة من بين 100 إمرأة الأكثر تأثيرا لسنة 2019، حسب الـ “بي بي سي””.
وتابعت الفنانة: “أهدي هذه التسمية لكل نساء الجزائر.. دمتن ملهمات”.
وكثير من النساء المدرجة أسمائهن على القائمة هذه السنة، هن من البارزات في المجالات التي يتخصصن بها.
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