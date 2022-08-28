رجاء مزيان ترزق بمولودها الأول

إزدان فراش الفنانة الجزائرية رجاء مزيان، بمولودها الأول، حسب ما أعلنت عنه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة، عبر صفحتها على أنستغرام، صورة لطفلها وكتبت: “وأخير ملاكنا الصغير هنا.. مرحبا بك يا قلبي”.

وإنهالت التبريكات على الفنانة من طرف جمهورها وزملائها الفنانين، ومنهم بشرى عقبي والتي كتبت: “مبروك.. تتربى في عزكم يا رب”.

ورجاء مزيان فنانة جزائرية مقيمة بالمهجر، وهي خريجة برنامج المواهب ألحان وشباب طبعة 2007.

https://www.instagram.com/p/ChwSBK6sLN6/