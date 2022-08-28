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رجاء مزيان ترزق بمولودها الأول

بقلم نادية بن طاهر
رجاء مزيان ترزق بمولودها الأول
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إزدان فراش الفنانة الجزائرية رجاء مزيان، بمولودها الأول، حسب ما أعلنت عنه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة، عبر صفحتها على أنستغرام، صورة لطفلها وكتبت: “وأخير ملاكنا الصغير هنا.. مرحبا بك يا قلبي”.

وإنهالت التبريكات على الفنانة من طرف جمهورها وزملائها الفنانين، ومنهم بشرى عقبي والتي كتبت: “مبروك.. تتربى في عزكم يا رب”.

ورجاء مزيان فنانة جزائرية مقيمة بالمهجر، وهي خريجة برنامج المواهب ألحان وشباب طبعة 2007.

https://www.instagram.com/p/ChwSBK6sLN6/

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