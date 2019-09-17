رجاء مزيان توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها!

وجهت الفنانة الجزائرية الشابة، وخريجة برنامج “ألحان وشباب”، رجاء مزيان، رسالة شديدة اللهجة، لمنتقديها، عبر صفحتها الرسمية على “الأنستغرام”.

وكتبت رجاء مزيان: “ملاحظة لمن يمقتني بدافع الغيرة.. لم أصنف نفسي يوما مغنية راب ولاجاز ولا بوب ولا روك ولا شعبي ولا حوزي”.

وأضافت الفنانة الجزائرية: “لم أصنف نفسي يوما في خانة ” star” ولا المشاهير..الألقاب لا تستهويني..”.

وتابعت خريجة ألحان وشباب: “أنا فقط جزائرية رباها باباها على النيف والخسارة، ربي اعطاها كتلة من الطاقات الإبداعية، والتي تزعج عديمي الموهبة”.

وأوردت رجاء مزيان: “لا أنافس إلا نفسي ولا أعتبر غيري منافسا لي، لأنني منشغلة بحياتي ومشاريعي..”.

للتذكير، طرحت النجمة الجزائرية، رجاء مزيان، قبل يوم، أغنية “rebelle”، والتي عرفت نجاحا كبيرا، وتصدرت “التوندونس” في “اليوتيوب”، بالجزائر.

كما دخلت الأغنية الجديدة لرجاء مزيان “التوندونس” في المغرب، وتقترب من المليون مشاهدة بعد يوم من إطلاقها.