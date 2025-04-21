رجال أعمال سعوديون مهتمون بالإستثمار في الجزائر

إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الإثنين، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري والذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين.

وحسب بيان للوكالة، كان من بين الحضور، رئيس مجلس الأعمال السعودي-الجزائري، رائد المزروع، وذلك بحضور عدد من إطارات الوكالة.

وأكد رائد المزروع، إهتمام رجال الأعمال السعوديين بتوسيع استثماراتهم في الجزائر، خاصة في مجالات الزراعة، السياحة، الخدمات الهندسية، الاستشارات، والمشاريع العقارية.

وشكّل هذا اللّقاء فرصة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

كما تم تقديم عرض مفصل حول التحولات الجذرية التي يشهدها مناخ الأعمال في الجزائر. في إطار الإصلاحات الكبرى التي تحظى برعاية واهتمام خاص من قبل السيد رئيس الجمهورية.

واستعرض المدير العام للوكالة، دور الوكالة في تسهيل الإجراءات الاستثمارية عبر الشباك الوحيد.

مؤكداً جاهزيتها الكاملة لدعم وتجسيد إرادة البلدين في تطوير مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الجانبين.

ومن جانبه، عبّر رائد المزروع عن ارتياحه لما تم عرضه من معطيات وتوضيحات.