رجال أعمال من البوسنة والهرسك مهتمون بالاستثمار في الجزائر

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء، بمقرها، وفدًا من رجال أعمال من البوسنة والهرسك، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر لبحث فرص تجسيد مشاريع استثمارية في المجالين الصناعي والطاقوي.

وحسب بيان للوكالة يضم هذا الوفد ممثلين عن شركة ENERGOINVEST، الرائدة في مجال الهندسة الطاقوية. والصناعات الكهربائية الثقيلة، بقيادة رئيسها المدير العام ميرزا أوستاموجيتش (Mirza Ustamujic). إلى جانب ممثلين عن شركة HIFA-OIL، يتقدمهم رئيسها المدير العام. إيزودين أحمدليتش (Izudin Ahmetlic).

وخلال اللقاء، استعرضت شركة ENERGOINVEST رغبتها في تجسيد استثمار صناعي بالجزائر. في مجال إنتاج أنظمة وتجهيزات الطاقة، لاسيما القواطع الكهربائية ذات التوتر العالي والمحولات الكهربائية ومكوناتها. معربةً عن استعدادها لإقامة شراكة مع متعامل جزائري وفق أحدث التكنولوجيات. مع ضمان نقل الخبرات والمعارف التقنية المصاحبة للمشروع.

حيث يندرج هذا التوجه ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضورها الدولي، حيث تسعى. بعد ولوجها عدة أسواق أوروبية، إلى دخول السوق الإفريقية عبر بوابة الجزائر. بما يواكب الديناميكية المتنامية التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد.

من جهتها، أوضحت شركة HIFA-OIL، الموزع الرئيسي للمنتجات النفطية في البوسنة والهرسك. أن زيارتها تندرج في إطار استكشاف فرص الاستثمار في السوق الجزائرية. ودراسة إمكانية إطلاق مشروع يتماشى مع احتياجات الجزائر في مجال المنتجات النفطية. مشيرة إلى برمجة لقاء مع سوناطراك لبحث آفاق التعاون والشراكة.

وتأتي هذه المباحثات ضمن توجه استراتيجي يرمي إلى استقطاب استثمارات قائمة على نقل التكنولوجيا. وتعزيز الإدماج الصناعي المحلي، بما يسمح بتطوير سلاسل القيمة في قطاعي الصناعة والطاقة. ورفع نسب المحتوى المحلي، وتثمين القدرات الوطنية في مجال الهندسة والصناعات الكهربائية. فضلًا عن خلق فرص عمل نوعية ودعم تموقع الجزائر كقطب صناعي طاقوي على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة استعدادها لمرافقة المستثمرين البوسنيين في مختلف مراحل. تجسيد مشاريعهم، مبرزًا جملة المزايا والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، إضافة إلى الامتيازات المرتبطة بالعقار الاقتصادي. التي يتيحها الإطار القانوني المنظم للاستثمار في الجزائر.

وفي ختام اللقاء، جدّد المدير العام التأكيد على التزام الوكالة بتقديم كافة التسهيلات والمرافقة اللازمة. بما يضمن تجسيد مشاريع استثمارية ناجحة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الصناعية الدولية.

